Prawie 20 stopni na minusie. Do Polski idzie siarczysty mróz

Atak zimy - tak zapowiada się noc z wtorku na środę w części Polski. IMGW po raz pierwszy w tym sezonie wydał ostrzeżenia przed siarczystym mrozem. Lokalnie temperatura może spaść do nawet minus 16 stopni.

Pogoda da nam się we znaki. Już we wtorek wieczorem zrobi się wyjątkowo zimno. Lokalnie temperatura może spaść do nawet minus 16 stopni Celsjusza. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Alerty będą obowiązywać w województwach:

małopolskim (powiatach tatrzańskim, nowotarskim i nowosądeckim od godz. 22:00 we wtorek do godz. 8 w środę)

(powiatach tatrzańskim, nowotarskim i nowosądeckim od godz. 22:00 we wtorek do godz. 8 w środę) podkarpackim (w powiatach leskim i bieszczadzkim od północy do godz. 8 w środę)

Przez silny wiatr temperatura odczuwalna może być jednak jeszcze niższa (nawet 20 stopni poniżej zera).

Dynamiczna pogoda zapowiada się też w kolejnych dniach. Synoptycy IMGW wydali już prognozę zagrożeń na czwartek. Tego dnia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim mogą zostać wprowadzone alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującego gołoledź.

RadioZET.pl/IMGW