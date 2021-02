Mróz jak na Syberii, nawet 25 stopni poniżej zera. IMGW wydaje ostrzeżenia

Pogoda w Polsce gwałtownie się zmieni. Krótkie ocieplenie, a następnie ochłodzenie sprawi, że czwartkowy wieczór może być niebezpieczny dla kierowców, szczególnie na drogach południowej Polski. IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzeniem i silnym mrozem.

Alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem dotyczy południowych powiatów woj. lubuskiego, wielkopolskiego, i mazowieckiego. Ze śliskimi i zamarzającymi mokrymi nawierzchniami dróg i chodników po opadach deszczu oraz deszczu ze śniegiem trzeba się liczyć także na terenie województw leżących na południe od tych miejsc - woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W niektórych miejscach - szczególnie w południowych województwach Polski (z wyłączeniem pewnych obszarów woj. śląskiego i północnej Małopolski) - ostrzeżenia obowiązują nawet do soboty do godz. 7.30.

Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej Polski - części woj. warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów woj. podlaskiego - muszą się liczyć do godz. 9 w piątek z mrozem nawet do minus 17 st. C. Towarzyszyć temu będzie wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 12 km/h.

Pogoda na kolejne dni. Mróz jak na Syberii. IMGW wydał ostrzeżenia

Po krótkim ociepleniu do Polski znów napłynie mroźne powietrze. - Przed nami niemal 10 dni z falą mrozów, których siła wcześniej nie była sygnalizowana w prognozach długoterminowych. - Dostaliśmy klapsa od natury. Człowiek nie ma władzy nad pogodą, a ta pokaże nam w najbliższych dniach, co potrafi - mówił Krzysztof Ścibor z biura prognoz Calvus w rozmowie z Wirtualną Polską.

Arktyczne mroźne powietrze z północnego wschodu napłynie nad Polskę w nocy z czwartku na piątek. Temperatury spadną poniżej zera. - Północna i północno-wschodnia część kraju już dzisiejszej nocy odczuje arktyczny mróz, a kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze – zaznaczyła z kolei w rozmowie z PAP meteorolog IMGW Ewa Łapińska. Jak poinformowała, w nocy z czwartku na piątek na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz we wschodnich rejonach Warmii i Mazur termometry pokażą -15 st. C, a w Warszawie -8 st. C.

Kumulacja mrozów ma nastąpić w niedzielę. - Musimy być przygotowani na to, że nocami na termometrach zobaczymy nawet -25 st. C. - To będzie powietrze bardzo mroźne, bo pozbawione wilgoci. Jak na Syberii. Nie jest wykluczone, że w niektórych miejscach strefy brzegowej zamarznie nawet Bałtyk - ostrzegał synoptyk cytowany przez WP.pl.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska