Pogoda. Żar znów poleje się z nieba. Fala upałów wraca do Polski

W poniedziałek 25 lipca do Polski nadciągnie fala upałów. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 35 stopni Celsjusza – podaje biuro Cumulus w prognozie dla Wirtualnej Polski. Kolejne dni upłyną pod znakiem zmiennej aury.

Pogoda w ostatnim tygodniu lipca będzie zmienna. Słoneczne i ciepłe chwile przeplatać się będą z pochmurnym niebem dającym przelotne opady deszczu. W wielu miejscach pojawią się burze z gradem.

Pogoda długoterminowa. Wracają upały

W poniedziałek do Polski wracają upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz na Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południu do 32-34 stopni na zachodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek od zachodu kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny związany z ośrodkiem niżowym znad Morza Północnego. Jak podaje Wirtualna Polska, w całym kraju prognozowane są opady deszczu i burze. Najwyższa temperatura – od 30 do 32 stopni – prognozowana jest we wschodniej części Polski, gdzie front i ochłodzenie dotrą najpóźniej. Na pozostałym obszarze temperatura będzie się wahać w przedziale od 25 do 30 stopni.

W środę poprawa pogody. "Do piątku w całym kraju słońca i pogodnego nieba nie będzie nam brakować. Z północnego zachodu napłynie też świeża atlantycka masa powietrza, dzięki której temperatura w ciągu dnia wahać się będzie w okolicach 25 stopni, a cieplej, bo do 30 stopni w cieniu, będzie tylko na południu" – czytamy w prognozie biura Cumulus dla Wirtualnej Polski.

Weekend przyniesie kolejne zmiany w pogodzie. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Nadal będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie. Maksymalna temperatura wyniesie od 27 do 31 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/IMGW