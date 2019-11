Mróz i prawie metr śniegu. Zima dotarła do Europy

To ma być zima trzydziestolecia. Widać to już w alpejskich kurortach. Do tej pory warunki w popularnych ośrodkach narciarskich, jak Tignes i Val Thorens, nie były aż tak zachęcające.

Teraz jednak amatorzy sportów zimowych mogą być zadowoleni. Po stosunkowo łagodnym październiku pierwszy listopadowy weekend przyniósł w Alpach spore opady śniegu.

Miejscami przybyło aż kilkadziesiąt centymetrów białego puchu. Śniegu będzie jednak więcej, bo zdaniem meteorologów, padać nie przestanie. Już teraz media społecznościowe obiegają kolejne zdjęcia stoków pokrytych grubą warstwą śniegu.

Przypomnijmy, że zgodnie z przewidywaniami w grudniu nad Europę ma dotrzeć zimne powietrze znad Syberii. Mroźne powietrze przykryje także Polskę, szczególnie wschód kraju. Temperatury mają spaść nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/inthesnow.com/snowmagazine.com/