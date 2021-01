Prognoza długoterminowa. IMGW zapowiada kolejne śnieżyce i 10-stopniowe mrozy

Pogoda długoterminowa została opracowana przez synoptyków IMGW. Pod koniec tygodnia nad północny wschód kraju napłynie zimne powietrze i nocą temperatura powietrza spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. W poniedziałek, intensywne opady śniegu pojawią się w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Śnieżyce będą się przemieszczać w kierunku północnym.

Prognoza pogody. Śnieg i mróz wracają do Polski

W poniedziałek prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm na południowym wschodzie. Wzrośnie także prędkość i porywistość wiatru, co powodować będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. We wtorek i środę nadal przewaga zachmurzenia całkowitego i dużego oraz na wschodzie intensywne opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 20 cm. Wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek nieco mniej chmur na południu kraju i tam bez opadów. Z kolei na północy opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W piątek i sobotę ponownie zachmurzy się w całym kraju i padać będzie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie wystąpią także opady marznące powodujące gołoledź.

W nocy z 29 na 30 stycznia temperatura powietrza na północnym wschodzie obniży się do minus 10 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h. W sobotę zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na północnym wschodzie opady intensywne. W dalszym ciągu dość silny i porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW