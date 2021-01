Niż Lars uderzy w Polsce i przyczyni się do najsilniejszych śnieżyc od lat. W poniedziałek będzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami na wschodzie deszczu i śniegu, na pozostałym obszarze na ogół śniegu, tylko na wybrzeżu miejscami deszczu ze śniegiem.

Na wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 10 cm do 15 cm na wschodzie i południu oraz od 15 cm do 20 cm na południowym wschodzie. Synoptycy ostrzegają jednak, że na Podkarpaciu spaść może do 35 cm śniegu, a w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazowsza i Podlasia spadnie od 20 do 30 cm białego puchu.

Niż Lars uderzy w Polsce. Najsilniejsze śnieżyce od lat. Ostrzeżenia IMGW II i III stopnia

Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C, w rejonach podgórskich Karpat około -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, na wschodzie miejscami porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite i duże z opadami na północnym wschodzie deszczu i śniegu, na pozostałym obszarze na ogół śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C. Spadek temperatury poniżej 0°C będzie powodował miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, na wschodzie także dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 65 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

fot. IMGW

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm na północnym wschodzie oraz o 10 cm do 15 cm na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna od -2°C do 3°C, w rejonach podgórskich Karpat od -5°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, na północy także dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na północnym wschodzie wiatr w porywach do 75 km/h, w górach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP