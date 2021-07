Burze i ulewy wciąż nie odpuszczają. W czwartek pogoda nieco się uspokoi, możliwe są jednak zanikające przelotne opady deszczu. Burze mogą wystąpić zwłaszcza na krańcach wschodnich, ale nie będą tak silne.

Radar burz - gdzie jest burza dziś (29 lipca)

Grzegorz Walijewski z IMGW przekazał Radiu ZET, że czwartek przyniesie uspokojenie, jeśli chodzi o temperaturę. - Nie będzie upałów, ponieważ maksymalnie termometry pokażą 29 stopni. Natomiast burze cały czas będą występowały.

W czwartek burze - choć nie tak groźne jak w poprzednich dniach - będą się przemieszczać przede wszystkim nad północną częścią kraju. Do piątku będzie jeszcze dość dynamicznie, pogoda uspokoi się dopiero w weekend - zaznaczył Walijewski.

Radar burz - sytuacja burzowa 29 lipca na godzinę 14:00 ‧ fot. ventusky ‧ fot. ventusky

Instytut informuje, że ciepło i słonecznie ma być także w piątek, przy czym na południowym wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Temperatura do 23 st. Celsjusza na zachodzie i do 27 na wschodzie. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - ok. 28 st., tam mogą wystąpić burze.

Pogoda długoterminowa - w sierpniu ochłodzenie

Sierpień przywita nas nieco chłodniejszą aurą. Jak podaje portal fanipogody.pl, temperatury w pierwszej dekadzie sierpnia mogą wynosić zaledwie kilkanaście stopni. Zimniejsze dni jednak będą się przeplatać z cieplejszymi, kiedy termometry mają wskazać nawet 25 st.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP/Fani Pogody