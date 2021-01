Burza śnieżna i arktyczne mrozy uderzą w Polsce w najbliższy weekend. Synoptycy nie mają wątpliwości, że najbliższe dni będą najzimniejszymi w naszym kraju od co najmniej dwóch lat. Duży mróz i opady śniegu spodziewane są już w nocy z piątku na sobotę. Największe opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Wschodnim i Żuławach - do 15 cm. Podobnie wysoko w górach - 15 cm. Z kolei na północnym-wschodzie i na terenach górskich pokrywa śnieżna przyrośnie o ok. 10 cm, a na wschodzie kraju - ok. 8 cm.

W weekend Polskę nawiedzi śnieżny front szkwałowy, który przykryje większość kraju grubą warstwą śniegu. To konsekwencja rozległego układu niskiego ciśnienia, który obejmie znaczny obszar od Pomorza, przez Polskę wschodnią, aż po południowo wschodnie części naszego kraju. Miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 40 cm. Najdłużej będzie badać w południowej Polsce.

Burza śnieżna i arktyczny mróz w Polsce. Najzimniejszy weekend od dwóch lat. Prognoza pogody IMGW

Obfitym opadom śniegu będą w weekend towarzyszyć zamiecie. Na drogach pojawią się śnieżne zaspy. Synoptycy ostrzegają, że śnieżyce przybiorą formę burz śnieżnych z wyładowaniami atmosferycznymi. Takie warunki pogodowe stwarzać będą zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeszcze z piątku na sobotę prędkość wiatru wysoko w górach może osiągnąć 70 km/h. Porywisty wiatr będzie występował również w pozostałych częściach kraju. Jego porywy mogą osiągnąć 50-60 km/h.

W sobotę maksymalne wartości na termometrach na Suwalszczyźnie osiągną -11 st., na Podhalu ok. - 10 st., zaś w centrum -5, -6 st. Najcieplej na zachodzie, tam ok. -2 st., a na samym Wybrzeżu temperatura maksymalna może osiągnąć wartości powyżej zera. Prognozowane są również dalsze opady śniegu mogącego powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę wartości minimalne temperatury do -22 st. spodziewane są na krańcach północno-wschodnich. W Białymstoku i Suwałkach po -19 st., a w centrum -15 st. Cieplej ponownie na zachodzie (-5 st.) i Wybrzeżu (ok. -4 st.).

Pogoda. W weekend na termometrach nawet -22 stopnie Celsjusza. Zagrożenie dla zdrowia i życia

W niedzielę temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie -15 st., a w centrum - 10 st. Na zachodzie będzie to -3 st., a na Wybrzeżu ok. 0 st.

"Ten chłód utrzyma się jeszcze w poniedziałek. Noc z niedzieli na poniedziałek nadal z temperaturami do -22 st. Temperatura w centrum kraju może spaść do -16 st." - przekazał Walijewski. W dzień nieco cieplej, ale - jak zaznacza IMGW - temperatury ujemne w dalszym ciągu będą osiągały wartości dwucyfrowe.

W związku z niskimi temperaturami będą wydawane ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia o silnym mrozie. Niewykluczone również, że alerty zostaną wydane w związku z silnymi opadami śniegu w województwie pomorskim oraz na południu Polski.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP/ Wirtualna Polska