Synoptyk IMGW: w nocy będzie padał deszcz ze śniegiem. "Mglisto i pochmurnie"

Początkowo w nocy z 25 na 26 października na wschodzie kraju możliwe będą słabe burze z porywistym wiatrem. - Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów – powiedziała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W nocy minimalna temperatura wyniesie od 3 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo–zachodni. Na zachodzie kraju możliwe są przelotne odpady, a w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem.

W środę od rana pogoda poprawi się, tylko na północy i wschodzie kraju nadal będzie sporo chmur, a na wschodzie miejscami popada deszcz.

RadioZET.pl/ Agnieszka Gorczyca (PAP)