Huragan zmierza w stronę wschodniego wybrzeża USA. Uderzy w stan Nowy Jork?

Huragan Henri zbliża się do wschodniego wybrzeża USA. W tym samym dniu Krajowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzegło ludności obszarów rozciągających się od Long Island w stanie Nowy Jork do Cape Cod w stanie Massachusetts przed "zagrażającym życiu dużymi i niebezpiecznymi falami" wzdłuż wybrzeża. Zapowiadano też wiatry o sile huraganu.

„Tropikalny sztorm Henri, który przybiera na sile, zmierza w kierunku Nowej Anglii, gdzie huragan nie pojawił się od 30 lat. Henri może stać się huraganem do piątku lub soboty i dotrzeć do południowej Nowej Anglii do późnych godzin w niedzielę” – pisał nowojorski dziennik powołując się na meteorologów. Ostrzeżenie NHC obejmuje część Long Island, Connecticut i Massachusetts, w tym Nantucket i Martha's Vineyard.

Huragan Henri zagraża wschodnim stanom USA

W piątek wieczorem gubernator Connecticut Ned Lamont ogłosił stan wyjątkowy. Uzasadniał to koniecznością zapewnienia stanowi pomocy federalnej gdyby zaszła potrzeba likwidacji skutków huraganu.

„Wiatry o sile huraganu w północno-wschodnich stanach, jak Connecticut, Rhode Island i Massachusetts byłyby czymś niezwykłym. Po raz ostatni huragan trafił do Nowej Anglii 30 lat temu” – zauważył „NYT”.

Jak dodał, mieszkańcy Massachusetts mogą spodziewać się wzdłuż wybrzeża fali sztormowej wysokości od metra do półtora metra i wiatrów o sile tropikalnej burzy. Utrata zasilania może dotknąć podczas weekendu do 300 tys. domów.

Gubernator Massachusetts Charlie Baker powiadomił w piątek, że zmobilizował 1000 członków stanowej Gwardii Narodowej do pomocy w ewentualnej akcji ratowniczej i usuwaniu zniszczeń. Nie wezwał na razie do ewakuacji, ale wzywał kierowców, by odłożyli weekendową podróż na Cape Cod i jazdę w czasie największego nasilenia żywiołu przewidywanego w niedzielę i poniedziałek.

– Musimy potraktować ten sztorm bardzo poważnie. (…) Naprawdę chcielibyśmy, aby wszyscy byli poza drogami w czasie największego nasilenia tej burzy – nawoływał Baker. Henri może się stać huraganem 1 kategorii, jeśli prędkość utrzymujących się wiatrów przekroczy 74 km/godz.

Huragan Grace uderzył w Meksyku

Ameryce Północnej zagraża jeszcze jeden huragan. Grace uderzył we wschodnim Meksyku przynosząc burzę trzeciej kategorii, która grozi powodziami i lawiną błotną – podali meteorolodzy z USA.

Według amerykańskiego National Hurricane Center (NHC) burza uderzyła w wybrzeże w pobliżu Tecolutla w stanie Veracruz. Wiatr w porywach osiągnął nawet 200 kilometrów na godzinę.

RadioZET.pl/AFP/Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski - PAP/oprac. AK