Pogoda na wtorek nie zadowoli mieszkańców północy Polski. Po wczorajszej walce z wichurami na północy utrzyma się strefa wietrzno-deszczowa. Temperatura wyniesie od 13 stopni (Warmia i Mazury, Pomorze, Kujawy), po 14 stopni na Zachodnim Pomorzu. Ta odczuwalna może być jednak znacznie niższa – za sprawą silnych podmuchów wiatru.

Im bardziej na południe, tym aura będzie bardziej przyjazna. O ile w centrum może popadać (14 -17 stopni C.), o tyle w pasie południa termometry pokażą nawet 20 stopni C. (Podkarpacie, Małopolska), i to bez opadów deszczu.

Synoptycy przewidują umiarkowany, momentami silny wiatr, który osiągnie od 50 do 70 km/godz.

RadioZET.pl/TVN Meteo