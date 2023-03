Arktyczne powietrze nad Polską, możliwe zamiecie śnieżne. Kiedy ocieplenie?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB w niedzielę Polska będzie w zasięgu niżu znad Rosji. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać.

Pogoda 5 marca. Kiedy nadejdzie ocieplenie?

- W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od zera do 3 stopni C. W dolinach górskich prognozujemy od minus 2 st. C. do zera. - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Prasek.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. W górach i na Wybrzeżu może w porywach osiągać prędkość do 65 km/h. W górach lokalnie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne - dodała.

Zdaniem meteorologów IMGW-PIB, podobna pogoda utrzyma się do połowy tygodnia. Od czwartku na południu kraju możliwe jest ocieplenie, z temperaturami przekraczającymi 10 stopni C.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)/ IMGW