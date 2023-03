IMGW wydał alerty. Będzie niebezpiecznie

Pogoda w ostatnich dniach się pogorszyła. Jest chłodno, a miejscami pada śnieg i śnieg z deszczem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i podlaskim.

Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnych i wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego przed silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 75 km na godz. Alert obowiązuje w powiatach: bartoszyckim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, oleckim, piskim i węgorzewskim.

Pogoda. IMGW wydał alerty dla trzech województw

Silny wiatr może tez wystąpić w powiatach leżących nad Zalewem Wiślanym: braniewskim i elbląskim. Według prognoz w tych powiatach będzie wiać ze średnią prędkością od 25 - 40 km na godz. W porywach może mieć prędkość 75 km na godz. Kierunek wiatru określono jako północno-zachodni.



W sobotę od rana w warmińsko-mazurskim przelotnie pada śnieg, śnieg z deszczem i krupa śnieżna. Jest chłodno, temperatura oscyluje wokół zera.

W woj. podlaskim silny wiatr ma w porywach osiągać 75 km na godzinę. Alert pierwszego stopnia dla całego województwa obowiązuje do godz. 19 w sobotę.



Wiatr ma mieć średnią prędkość od 25 do 40 km na godzinę, w porywach do 75 km na godzinę - podano w komunikacie z ostrzeżeniem pierwszego stopnia na temat tego zjawiska. Mieszkańcy są ostrzegani także za pomocą komunikatów w aplikacji Regionalny System Ostrzegania, które opublikował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku podało PAP, że (na godz. 10.00) sytuacja jest stabilna, nie było interwencji związanych z warunkami pogodowymi.

Obowiązują także wydane wcześniej alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla woj. pomorskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, lokalnie do około 40 km/h, w porywach około 75 km/h, lokalnie do 85 km/h, z północnego zachodu" - czytamy. Silny wiatr powoli zanika w północnych powiatach, ale wciąż niebezpiecznie jest we wschodniej części województwa.

IMGW ostrzegł też przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na Wybrzeżu Bałtyku. Alert hydrologiczny pierwszego stopnia dotyczy obszaru całego Wybrzeża Bałtyku: Wschodniego i Zachodniego; obowiązuje do północy z piątku na sobotę do godz. 15. w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk hydrolodzy IMGW oceniają na 80 procent.

Ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

Pogoda długoterminowa. Kiedy zrobi się ciepło?

Z długoterminowych prognoz pogody na marzec wynika, że na ocieplenie trzeba poczekać do połowy miesiąca. - Około 14 marca jest duża szansa nawet na wartości dwucyfrowe na termometrach - przewiduje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. - Jednym słowem w marcu jak w garncu - dodaje.

RadioZET.pl/PAP - Aneta Oksiuta, Joanna Kiewisz-Wojciechowska