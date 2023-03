Atak zimy jeszcze w tym tygodniu. Mrozy do -10 stopni, śnieżyce i wichury

Długoterminowa prognoza pogody opublikowana przez IMGW mówi o powrocie zimy wraz z początkiem pierwszego marcowego weekendu. Po kilku spokojnych dniach do Polski – z północy Europy – zacznie napływać nieco chłodniejsze polarne powietrze. Sprawdź, jak prezentuje się pogoda na 7 dni.

Prognoza pogody na marzec. Powrót zimy

W nocy z 3 na 4 marca od północnego zachodu nad Polskę nasuwać się będzie front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będą to jednak opady lokalne i bardzo słabe. Wiatr zacznie przybierać na sile. Temperatura wyniesie od minus 2-3 na południu Polski do około zera na przeważającym obszarze kraju i do plus 2 stopni nad morzem. W kotlinach górskich lokalnie temperatura może spaść do minus 10 stopni.

W sobotę w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Wiatr będzie dość silny, w porywach nad morzem do 70 km/h. W Tatrach i Sudetach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę 5 marca słabe i przelotne opady śniegu wystąpią głównie na północy i północnym wschodzie kraju oraz w górach. Temperatura minimalna w nocy od minus 6 do 0 stopni W dzień termometry wskażą od 0 do 3 stopni Celsjusza.

W poniedziałek w całym kraju dużo chmur i przelotne opady śniegu, przejściowo deszczu ze śniegiem. Opady nie powinny być intensywne. W nocy i nad ranem miejscami ślisko. We wtorek słabe opady śniegu możliwe będą sporadycznie na zachodzie kraju.

Oglądaj

Pogoda długoterminowa. Zima przybierze na sile

W środę i w czwartek (8-9 marca) Polska dostanie się w zasięg niżu z frontami atmosferycznymi. Pojawi się silny wiatr oraz wystąpią silniejsze opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 2 do 0 stopni, natomiast w dzień od 0 na północy do 6 stopni na południu. Wiatr chwilami będzie dość silny i porywisty, powodujący zawieje śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW