IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz wschodniej części Mazowsza i południowej części Podlasia oraz Śląska. To już ostatnie godziny przed uderzeniem śnieżycy. Na drogach może się zrobić niebezpiecznie.

IMGW ostrzega przed intensywnym śniegiem w 6 województwach

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia wydano dla województwa podkarpackiego, południowej i środkowej części województwa lubelskiego oraz wschodniej części województwa małopolskiego.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydał dla województwa małopolskiego, południowej części śląskiego, wschodniej części mazowieckiego, północnej części lubelskiego i południowej podlaskiego. Wystąpienie zjawisk oszacowano z prawdopodobieństwem 90 proc. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godzin popołudniowych.

Kierowcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami na drogach. Opady śniegu związane z niżem Brygida w wielu regionach kraju między 11-14 grudnia 2022 mogą przynieść nawet 10-40 cm śniegu, a w rejonach podgórskich i górskich miejscami przyrost pokrywy śnieżnej będzie większy - podaje portal dobrapogoda24.pl.

Jak czytamy, grozi nam paraliż na drogach, a od uderzenia głównej śnieżycy "dzielą nas tylko godziny". Po przejściu zamieci śnieżnych mróz chwyci szczególnie w południowej Polsce. Lokalnie może dochodzić do łamania drzew przez mokry i zlodowaciały śnieg, a także przerw w dostawie prądu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast - jeśli przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. - to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane jest, jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk/dobrapogoda.24.pl