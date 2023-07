Burze i ulewne deszcze nie dadzą w czwartek 13 lipca wytchnienia mieszkańcom południa kraju. Już w środę przetaczały się przez Polskę, a w Wielkopolsce doszło nawet do utworzenia leja kondensacyjnego.

Burze i ulewy nad Polską. IMGW wydało alerty

W czwartek 13 lipca upał nieco zelżeje, niemniej pogoda nie da wytchnienia na południu kraju – za sprawą burz i ulewnych deszczów. IMGW wydał w tej sprawie alerty 1. i 2. stopnia. Pierwszy, lżejszy poziom ostrzeżeń, dotyczy mieszkańców województw:

opolskiego (południowe powiaty),

śląskiego (poza północnymi powiatami),

małopolskiego (północne powiaty),

świętokrzyskiego (południowe powiaty),

podkarpackiego (północne powiaty, poza tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim).

W tych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. "Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" – ostrzegł Instytut.

Jeszcze trudniejsze warunki będą panowały w górach i na rejonach podgórskich. IMGW wydał w tej samej sprawie alerty 2. stopnia. Oznaczają one wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Może spaść nawet 65 mm wody. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 5 rano, do godz. 23.

Pomarańczowe alerty dotyczą pasa na południu Polski od powiatu żywieckiego na Śląsku, przez południe Małopolski, po powiaty Podkarpacia w Bieszczadach i okolice Przemyśla. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 11 do końca dnia.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl