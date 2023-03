Cyklon Cornelis wkracza do Polski. Wydano ostrzeżenia przed załamaniem pogody

Cyklon Cornelis we wtorek dotrze do Polski i spowoduje załamanie pogody. Synoptycy prognozują w najbliższych dniach śnieżyce, silne opady deszczu oraz wichury. W kilku regionach wiatr osiągnie lub przekroczy 70-100 km/h.

Trudna sytuacja spodziewana jest także na Bałtyku, na którym ma wystąpić sztorm. Od wtorkowego popołudnia w powiatach nadmorskich obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem.

Cyklon Cornelis zmieni pogodę. IMGW wydaje ostrzeżenia

"Niedługo zaczynają obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem na północy kraju. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - ostrzega IMGW.

Jaka dokładnie czeka nas pogoda? We wtorek 7 marca zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum kraju. Na południu na ogół bez opadów, tylko w górach słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju postępujące z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wybrzeżu, Pomorzu i Warmii możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C na północy i w dolinach karpackich do 7°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wzrastający na północnym zachodzie i północy kraju do dość silnego, nad morzem w porywach do 75 km/h, na krańcach zachodnich do 60 km/h, wieczorem w centrum kraju do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 80 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę opady śniegu i deszczu ze śniegiem, już tylko słaby mróz. Początkowo na północy utrzyma się silniejszy wiatr, nad morzem i w rejonie Zalewu Wiślanego w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Wiatr będzie stopniowo słabł.

W środę 8 marca zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu także deszczu. Temperatura od około 1°C na Pomorzu i w dolinach karpackich do 4°C w centrum kraju i 9°C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do około 70 km/h, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ IMGW/ dobrapogoda24.pl