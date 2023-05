We wtorek 23 maja na zachodzie i południu kraju możliwe są burze z opadami gradu. W trakcie burz może spaść od 10 do 20 mm deszczu, a na obszarach podgórskich do 35 mm. Będzie ciepło od 18 do 25 stopni Celsjusza - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.