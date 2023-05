Meteorolodzy biją na alarm. Temperatury wzrosną do rekordowych poziomów

W corocznym pogodowym raporcie "Global Annual to Decadal Climate Update" napisano, że w najbliższych pięciu latach istnieje aż 66 proc. szansa na to, że przynajmniej raz średnia roczna temperatura powierzchni wzrośnie – przejściowo – o 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Natomiast niemal pewne jest (98 proc. prawdopodobieństwa), że w okresie 2023-2027 co najmniej jeden rok będzie najcieplejszy w historii.

Prognoza pogody na lata 2023-2027

Jak wyjaśnił prof. Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO, informacje przedstawione w raporcie nie oznaczają przekroczenia granicy określonej w porozumieniu paryskim na stałe. – Alarmujące jest jednak to, że w ciągu najbliższych lat rośnie prawdopodobieństwo złamania bariery +1,5 stopnia – powiedział. Dodał, że w nadchodzących miesiącach meteorolodzy oczekują pogłębiania się zjawiska El Nino.

– Przy postępującej zmianie klimatu wywołanej działalnością człowieka może oznaczać skokowe wzrosty temperatury powietrza. Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska. Musimy być na to gotowi – ostrzegł prof. Taalas.

Kolejne raporty przygotowywane przez Met Office, główne centrum WMO zajmujące się prognozami długoterminowymi, pokazują, że w latach 2017-2021 prawdopodobieństwo przekroczenia średniej globalnej temperatury powietrza o 1,5 stopnia wynosiło zaledwie 10 procent, a w 2015 roku było bliskie zeru. – Przewidujemy, że średnie globalne temperatury będą nadal rosły, oddalając nas coraz bardziej od klimatu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni – powiedział dr Leon Hermanson, ekspert Met Office. Najważniejsze wnioski z raportu to:

Średnia globalna temperatura powietrza w 2022 roku była o około 1,15 stopnia wyższa od średniej z lat 1850-1900;

Przewiduje się, że średnia globalna temperatura powietrza dla każdego roku w latach 2023-2027 będzie od 1,1°C do 1,8 stopnia wyższa niż średnia z lat 1850-1900;

Istnieje 98 proc. szans, że co najmniej jeden rok w ciągu najbliższych pięciu lat pobije rekord temperatury ustanowiony w 2016 roku, kiedy wystąpiło wyjątkowo silne El Nino;

Na podobnym poziomie szacuje się prawdopodobieństwo, że średnia temperatura powietrza dla wielolecia 2023-2027 będzie wyższa niż średnia dla ostatnich 5 lat;

Ocieplanie się Arktyki jest bez precedensu. Przewiduje się, że w porównaniu ze średnią z lat 1991-2020 anomalia temperatury będzie ponad trzykrotnie większa niż średnia globalna anomalia pięciu przedłużonych zim na półkuli północnej;

Przewidywane wzorce opadów dla średniego okresu od maja do września 2023-2027, w porównaniu ze średnią z lat 1991-2020, sugerują zwiększone opady w Sahelu, północnej Europie, na Alasce i północnej Syberii oraz mniejsze opady nad Amazonką i częściami Australii.

IMGW: zmiany klimatu są poważne

– Kolejny raport, przygotowany przez wysoko wyspecjalizowane instytucje o uznanym autorytecie potwierdza, że proces współczesnego globalnego ocieplenia się klimatu Ziemi ulega intensyfikacji – stwierdził prof. Mirosław Miętus, zastępca dyrektora IMGW-PIB, stały przedstawiciel Polski w WMO. – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od lat systematycznie informuje o skali zmian systemu klimatycznego na obszarze Polski. Zmiany te są poważne, a ich konsekwencje mogą być odczuwalne w najbliższych latach we wszystkich sferach naszego życia – dodał.

RadioZET.pl/IMGW