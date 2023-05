Prognozy wyglądają fatalnie. Do Polski zbliża się cyklon Dawid

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Polska nadal znajduje się w zasięgu rozległego wyżu obejmującego kraje północnej Europy. Napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. - Poniedziałek będzie kolejnym, słonecznym dniem. Tylko w Sudetach możliwe są przelotne opady deszczu - stwierdziła.

- Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 25 stopni na zachodzie. W dolinach górskich i nad morzem nieco chłodniej – około 19 stopni. Wiejący ze wschodu wiatr będzie słaby i umiarkowany - powiedziała Tomczuk.

Cyklon Dawid zmieni pogodę. Nadchodzi załamanie

Sytuacja zmieni się jednak od wtorku za sprawą cyklonu Dawid, który przyniesie załamanie pogody i niebezpieczne zjawiska. - Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, tylko na zachodzie kraju nad ranem może przybywać chmur i tam też możliwe są przelotne opady deszczu, które będą wstępem do nasuwającej się od zachodu nad Polskę strefy opadów i burz - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.

- Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie, około 10-11 w centrum, do 12 stopni na zachodzie. W dolinach Karpat temperatura wyniesie od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich - dodała.

Idą burze i intensywne opady. IMGW wyda ostrzeżenia

Jaka pogoda czeka nas we wtorek 23 maja? "We wschodniej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie i południu miejscami burze, w czasie których w Sudetach, Tatrach i Beskidzie Sądeckim może spaść nawet około 25-35 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie do 24°C na południu, chłodniej na południowym zachodzie i na Półwyspie Helskim, około 16°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr będzie porywisty" - podaje IMGW.

Stan ten utrzyma się przez kilka dni. W środę pochmurno, jedynie na północnym wschodzie jeszcze słonecznie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 15°C na zachodzie i nad morzem, około 20°C w centrum, do 24°C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie z kierunków północnych, na wschodzie z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 60 km/h.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP/ twojapogoda.pl