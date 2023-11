Cyklon nadciąga do Polski. Nagłe uderzenie w pogodzie

Jesień dotychczas była stosunkowo ciepła. Niestety, w najbliższych dniach do Polski wkroczy front atmosferyczny i przyniesie ochłodzenie. Za sprawą cyklonu Knud, który dotrze do nas z Danii, gdzieniegdzie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie wystąpią również opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.