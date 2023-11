Dwucyfrowy mróz i śnieżyce. "Zimniej niż na szczycie Kasprowego Wierchu"

W nocy z poniedziałku na wtorek (27/28 listopada) zacznie sypać śnieg na południu kraju, zwłaszcza w rejonie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i w południowej części Ziemi Lubuskiej. Najintensywniejsze opady będą na południu i południowym zachodzie.

W rejonie Przedgórza Sudeckiego może spaść ok. 10 cm śniegu, na terenach podgórskich Karpat suma opadów może wynieść około 7-8 cm. Słabe opady śniegu mogą również wystąpić na pozostałym obszarze kraju.

Dwucyfrowy mróz i śnieżyce. Fala chłodu zalewa Polskę

Mroźno będzie na Suwalszczyźnie oraz w rejonie Warmii i Mazur, temperatura spadnie do minus 12-13 stopni Celsjusza. Tam również i w północnej połowie kraju miejscami wystąpią gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Im dalej na południowy zachód, tym będzie cieplej. Na południowym zachodzie termometry pokażą około minus 1-2 stopnie Celsjusza.

Wiatr na ogół będzie słaby i zmienny. Zacznie nasilać się wraz ze strefą opadów na południowym zachodzie. We wtorek intensywnych opadów śniegu należy się spodziewać na południowym zachodzie, które przesuwać się będą w kierunku Podkarpacia. W rejonie Przedgórza Sudeckiego i w Sudetach spadnie do 15 cm śniegu, na Podkarpaciu ok. 12 cm.

Termometry w strefie opadów pokażą około 0 do 1 stopnia Celsjusza, dlatego śnieg będzie mokry i ciężki. Im dalej na północ kraju, tym temperatura będzie niższa. Na północy i północnym wschodzie minus 2-3 stopnie, tam też więcej przejaśnień. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty prawie w całym kraju. Powieje z północnego wschodu i ze wschodu.

Źródło: Radio ZET/ Agnieszka Lipska (PAP)