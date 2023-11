Ciało 39-latka znaleziono w łazience. Wszędzie było widać ślady usuwania krwi

W sprawie śmierci 39-latka - jak podano w niedzielę - zostali zatrzymani 27-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna. Ciało mężczyzny, który zginął prawdopodobnie od ciosów nożem, zostało odnalezione w łazience jednego z mieszkań w centrum Pabianic (Łódzkie).

- Podejrzana nie chciała wpuścić dobijających się do drzwi jej mieszkania funkcjonariuszy policji, a wewnątrz widoczne były ślady usuwania krwi. Kobieta była wcześniej karana - przekazał Kopania.

Pabianice. 27-letnia kobieta z zarzutem zabójstwa 39-latka

Kobieta nie przyznała się do postawionego zarzutu zbrodni zabójstwa, zasłaniając się niepamięcią. - Jej wyjaśnienia są nielogiczne, nie była w stanie odtworzyć chronologii zdarzeń - podkreślił prokurator. - 45-latek, po przesłuchaniu w charakterze świadka, został zwolniony. Dokonane ustalenia nie potwierdziły jego udziału w zdarzeniu - poinformował.

- Na ciele ofiary stwierdzono trzy rany w obrębie klatki piersiowej, jedną w okolicy ciemieniowej i jedną ciętą dłoni, ta ostania ma charakter obronny - podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Ciosy zadane zostały prawdopodobnie w pokoju, a następnie konający 39-latek przemieścił się lub został przemieszczony do łazienki. Biegły w wydanej opinii potwierdził, że rany spowodowane zostały ręką cudzą, co potwierdza zasadność zarzutu zabójstwa - relacjonował. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 27 latki. Grozi jej dożywocie.

Źródło: Radio ZET/ Hubert Bekrych (PAP)