Polska w żółtych alertach. IMGW aktualizuje ostrzeżenia przed groźną pogodą

W nocy z 27 na 28 sierpnia będzie pochmurno, wystąpią burze i przelotne opady deszczu. Tylko na krańcach południowo wschodnich bez opadów i najcieplej. Na zachodzie ciągłe opady deszczu. Burze wystąpią w pasie od Mazur, przez Polskę centralną po Śląsk. W czasie burz może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

Temperatura minimalna wyniesie od 13-15 stopni Celsjusza na zachodzie, 17-18 stopni w centrum, a najcieplej do 20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, nad morzem miejscami porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Na wschodzie i na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu, ale ich suma nie powinna przekroczyć 10 mm.

Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza nad morzem, ok. 24-26 stopni w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie od 29 do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Lokalnie na południu, nad morzem i na wschodzie porywisty.

Jacek Buraczewski (PAP)