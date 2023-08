IMGW ogłasza alerty pogodowe. Eksperci ostrzegają przed burzami i gradem

Pogoda wraz z początkiem nowego tygodnia nieco się popsuje. W większości kraju wciąż będzie upalnie - od 26 do 32 st. C. Jedynie nad morzem słupki rtęci będą wskazywać od 20 do 25 stopni. Synoptycy IMGW ostrzegają jednak przed miejscowymi burzami i gradem.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia przed burzami i gradem

Wydane w poniedziałek ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego i małopolskiego. Według synoptyków burze z gradem mogą wystąpić w powiatach:

lubelskim,

łęczyńskim,

świdnickim,

włodawskim,

chełmskim,

krasnostawskim,

zamojskim,

hrubieszowskim,

tomaszowskim,

biłgorajskim,

janowskim,

kraśnickim,

opolskim.

Burze w Polsce. Eksperci przypominają też o upale

Ostrzeżenia wydano też dla całego województwa małopolskiego. Synoptycy przypominają, że dla Krakowa i większej części województwa wciąż obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia w sprawie upałów.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz eksperci oceniają na 80 proc.

RadioZET.pl/PAP