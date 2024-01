IMGW ostrzega przed ogromnymi zamieciami. Pilne alerty dla tych województw

Jak przekazał IMGW, w weekend spodziewany jest mróz z opadami śniegu, zwłaszcza na północy Polski. "Uwaga na porywisty wiatr, który będzie obniżał temperaturę odczuwalną i miejscami powodował zawieje oraz zamiecie śnieżne, pogarszając widzialność. Poprawa pogody w niedzielę, pojawi się więcej słońca, a wiatr osłabnie" - odnotowali eksperci.

IMGW ogłosił alerty dla trzech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o niebezpiecznych warunkach pogodowych w części kraju. Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu wystosowano dla województw:

zachodnio-pomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Alerty wystosowane dla trzech województw mają obowiązywać od godz. 22:00 w piątek do godz. 18:00 w sobotę. IMGW prognozuje opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 16 cm.

Dla tych samych województw wystosowano ostrzeżenia drugiego stopnia ostrzegające przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia również mają obowiązywać od godz. 22:00 w piątek do godz. 18:00 w sobotę.

Z kolei dla województw zachodnio-pomorskiego i pomorskiego ogłoszono alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed silnym wiatrem. IMGW pognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alerty mają obowiązywać od godz. 22 w piątek, do godz. 9 w sobotę.

Źródło: Radio ZET/IMGW