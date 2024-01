Gdańsk. Policjanci pomogli 9-latkowi, pod którym załamał się lód. Jest nagranie

W czwartek po godz.14:00 dyżurny gdańskiej komendy odebrał zgłoszenie o tym, że na wysokości ul. Salwator na zamarzniętym lodzie kanału Raduni przebywa dziecko, pod którym chwilę wcześniej załamał się lód. Chłopiec wpadł do wody, ale zdołał się z niej wydostać i przeszedł na zamarzniętą taflę.

Na miejsce natychmiast udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mundurowi na środku oblodzonego kanału zauważyli chłopca, który w każdej chwili mógł wpaść do wody. Funkcjonariusze bez wahania przeszli przez barierkę, by pomóc dziecku. Sprawdzili grubość pokrywy lodu, która okazała się bardzo cienka, i nie było możliwości wejścia na nią, czy położenia się.

Gdańsk. Policjanci pomogli 9-latkowi, pod którym załamał się lód

Policjanci uspokajali przerażonego chłopca i złapali się bierki, nachylając się w stronę 9-latka. Wytłumaczyli dziecku, jak bezpiecznie ma opuścić oblodzony kanał, a w końcu złapali chłopca za ręce i ściągnęli z lodu. W akcję zaangażowali się także przechodnie, którzy asekurowali funkcjonariuszy policji.

Przemoczony chłopiec trafił na brzeg, a policjant i przechodzień okryli go swoimi kurtkami. Okazało się, że 9-latek mieszka niedaleko. Mundurowi zaprowadzili go więc do domu i przekazali pod opiekę mamie. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Medycy zbadali 9-latka i stwierdzili, że nie wymaga on hospitalizacji.

Policja apeluje o rozwagę

Policjanci zwracają uwagę na niebezpieczeństwo związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Przysypana śniegiem powierzchnia lodu utrudnia dokładną ocenę jego grubości, co stwarza duże ryzyko tragedii. Wielu nieszczęść, które mają miejsce na zamarzniętych zbiornikach, można byłoby unikniętych, gdyby tylko przestrzegano podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Mundurowi uczulają, że w razie zauważenia bawiących się na lodzie dzieci pozostawionych lub wędkarzy przemieszczających się w obszarze, na którym mogą być narażeni na niebezpieczeństwo, należy natychmiast reagować i skontaktować się z numerem alarmowym 112. Policja przypomina, że jedynie sztuczne lodowiska są bezpieczne.

Źródło: Radio ZET/gdansk.policja.gov.pl