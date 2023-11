Jasper wejdzie do Polski jeszcze dziś. W prognozach coś, czego nie było od miesięcy

Niż Jasper sprowadzi do Polski jesienną, nieprzyjemną pogodę. Po południu, na zachodzie zachmurzy się i ponownie pojawią się opady deszczu. Może go spaść tam w sumie 5-7 mm. - Rano mogą utrzymywać się gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m – powiedziała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk przekazała, że temperatura maksymalna wyniesie od ok. 4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, ok. 7 stopni na Mazowszu, Pomorzu i nad samym morzem, do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i na południu Wielkopolski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie południowo-zachodni, na wschodzie i w górach porywisty.

Niż Jasper przyniesie zmiany w pogodzie 13 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się zachmurzenia dużego i opadów deszczu. - Na Pomorzu chwilami mogą mieć one umiarkowane natężenie. Może tam spaść od 10 do 15 mm deszczu. Szczególnie na Pomorzu Wschodnim i w rejonach podgórskich pojawią się opady deszczu ze śniegiem, w samych górach śniegu, przy czym te opady, szczególnie w Tatrach dadzą przyrost pokrywy śnieżnej nawet o ok. 10 cm. W Sudetach opady śniegu nie będą występować – powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i miejscami na Warmii, ok. 4 stopni w centrum, do 5-6 stopni Celsjusza na Wybrzeżu oraz miejscami na południu kraju.

Wiatr będzie umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny, w całym kraju zrobi się porywisty. W obszarach podgórskich porywy sięgną do 70 km/h. Powieje z kierunków południowych.

Według prognoz wtorek pozostanie z silniejszym deszczem na Pomorzu, silniejszymi porywami wiatru w obszarach podgórskich i na zachodzie. Będzie ciepło, z temperaturą nawet do 12 stopni Celsjusza.

Źródło: Radia ZET/ Inga Domurat (PAP)