Załamanie pogody i pierwsze mrozy miały nastąpić w Polsce już pod koniec października. Niestety, dotąd nie doczekaliśmy się śniegu. Średnia temperatura w całym kraju oscyluje między 5 a 10 stopni Celsjusza: najcieplej jest w środkowej Polsce. Podobna aura czeka nas przez najbliższe dni. Eksperci uspokajają: mamy jeszcze trochę czasu, żeby przygotować się do zimowej aury i wyciągnąć z szafy zimowe kurtki. W niektórych regionach śnieg może spaść trochę wcześniej. Kiedy i gdzie pojawią się pierwsze przymrozki?

W tej części kraju niebawem zrobi się biało

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, do południowej Polski już dotarła zima: śnieg zalega w wysokich Tatrach i na Śnieżce. W prognozach przewidywane są kolejne śnieżyce.

“Minionej doby na Kasprowym Wierchu zmierzono 12 cm, a obecnie śnieg osiadł i pokrywa sięgająca grubości 10 cm rozciąga się także po Dolinę Pięciu Stawów. Do końca tygodnia w Tatrach będzie miejscami leżeć powyżej 10-15 cm śniegu.”

Takie warunki mogą być niebezpieczne, jeśli chodzi o górskie wędrówki. Eksperci ostrzegają: jeżeli nie masz odpowiedniego przygotowania i wiedzy, zrezygnuj z wycieczek. Czy mieszkańcy innych regionów Polski w najbliższym czasie zobaczą śnieg?

Kiedy w Polsce rozpocznie się zima? Specjaliści są sceptyczni

Na razie opady śniegu przewidywane są jedynie w górach. W najbliższych dniach prawdziwej zimy doświadczą jedynie mieszkańcy Zakopanego, gdzie temperatura spadnie nawet do - 3 stopni Celsjusza. Co z innymi częściami Polski? Według wstępnych prognoz IMGW, w weekend może trochę popadać, jednak będzie to raczej deszcz ze śniegiem. W drugiej połowie listopada czeka nas spadek temperatury, jednak na prawdziwą zimę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło: Radio ZET/meteo.imgw.pl/dobrapogoda24.pl