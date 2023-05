Pogoda w maju jest daleka od ideału. Po dość chłodnych dniach z przymrozkami przeszliśmy do silnych opadów deszczu i trochę wyższych temperatur. – Środek tygodnia też będzie jeszcze dosyć dynamiczny z opadami deszczu, ale temperatury będą bardziej spokojne, w stronę wiosennych – mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Załamanie pogody. Na Polskę spadnie "brudny deszcz"

Synoptycy IMGW prognozują, że najbliższej nocy z wtorku na środę i w środę 17 maja spadną intensywne opady deszczu na południu i południowym wschodzie kraju. W środę także na południowym wschodzie prognozowana jest burza z silniejszymi opadami deszczu. Na RadioZET.pl pisaliśmy już, że spodziewane są także opady tzw. brudnego deszczu, zmieszanego z saharyjskim pyłem, który został uniesiony przez cyklon Benedykt.

– W czwartek 18 maja wystąpią jeszcze opady deszczu na wschodzie kraju i podobnie w piątek 19 maja prognozujemy, że wschód kraju będzie z opadami deszczu i dużą ilością chmur – dodaje meteorolożka IMGW. Temperatura w ciągu tygodnia nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Nadciąga upał

W sobotę 20 maja możemy natomiast cieszyć się wyższymi temperaturami. – Tutaj już jest prognoza z temperaturami od 20 do 24 stopni i przelotnymi opadami deszczu, ale to już nie będą groźne opady – podkreśla Tomczuk. Niedziela będzie najcieplejsza – termometry wskażą nawet do 25 stopni na południowym zachodzie. Jednak cały czas warto nosić ze sobą parasol. – Jeszcze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz, przede wszystkim na wschodzie kraju – mówi meteorolożka.

Początek przyszłego tygodnia zapowiada się podobnie ciepły – z temperaturą do nawet 26 stopni Celsjusza. – Również z przelotnymi opadami deszczu. Być może tego deszczu będzie mniej we wtorek – zapowiada Małgorzata Tomczuk.

RadioZET.pl/IMGW/PAP