Nad Polskę nasunie się front okluzji. Nowa prognoza nie pozostawia złudzeń

Z informacji przekazanych PAP przez Agnieszkę Prasek z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wynika, że podczas burz w czwartek może spaść do 10 mm deszczu. Tylko w południowo-wschodniej Polsce suma opadów będzie wyższa i sięgnie 20 mm.

Najchłodniejszy dzień zapowiada się w obszarach podgórskich. Tam temperatura wzrośnie zaledwie do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej, jak podała synoptyk IMGW, ma być w centrum i na wschodzie, do 22 stopni.

Pogoda. Nad Polskę nasunie się front okluzji

Jak informują FaniPogody.pl, nad Polskę nasunie się kolejny front. "To front okluzji związany z niżem Franz, którego centrum znajduje się obecnie nad Danią [...] Okluzja to zjawisko, gdy front chłodny "dogoni" i wchłonie front o charakterze ciepłym" - czytamy. Oznacza to przede wszystkim dużą sumę opadów. W nocy z czwartku na piątek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Możliwe są słabe, miejscowe opady deszczu.

- Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wchodzie, ok. 11 stopni w centrum, do 13 stopni na krańcach wschodnich – przekazała synoptyk IMGW. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, lokalnie na Wybrzeżu i północnym zachodzie porywisty.

Inga Domurat (PAP)