Zaczyna się. Grubo ponad 40 st. C na termometrach. “Cerber będzie potężny”

Ostrzegaliśmy już w środę na RadioZET.pl, że fala upałów nadciąga z Afryki Północnej. - Tam było 47 stopni Celsjusza i to ekstremalne ciepło rozlewa się teraz na nas. W weekend możliwe są najwyższe wartości zbliżone do 40 stopni - powiedział portalowi dziennika "Bild" meteorolog Dominik Jung.

Z ekstremalnymi upałami będą już od piątku będą musieli radzić sobie Włosi. Według prognoz na wielu obszarach kraju należy spodziewać się około 40-stopniowych upałów. Gorąco będzie także na nieco chłodniejszej zwykle północy, ale ta część będzie dalej pod wpływem niestabilnych prądów znad Atlantyku, które mogą przynieść gwałtowne burze i gradobicia.

Pogoda. Nadciąga antycyklon Cerber

Afrykański antycyklon, czyli rodzaj cyrkulacji powietrznej, będzie dawać się we znaki począwszy od piątku, a następnie, jak ostrzegają synoptycy, "rozpali" wszystkie regiony Włoch, zwłaszcza te znajdujące się na południu. W weekend temperatury na Sardynii wahać się będą od 40 do 45 st. C.



Nieco chłodniej będzie w Toskanii i w stołecznym regionie Lacjum, gdzie temperatury sięgną 36-37 st. C. - Cerber będzie potężny - podkreślają meteorolodzy. Jak wyjaśniają, będzie on silniejszy od poprzedniego takiego zjawiska z początku lata, które nazwano Scypion. Meteorolodzy zaznaczają, że nazwa Cerber jest w tym przypadku wyjątkowo adekwatna.



- To potwór z trzema głowami opisany przez Dantego w “Boskiej komedii”. Antycyklon ten rozprowadzi afrykański żar do trzech różnych stref Włoch, symbolizując trzy głowy Cerbera - dodają eksperci.

Meteorolodzy ogłosili, że 3 lipca był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Zeke Hausfather, naukowiec z Berkeley Earth, ostrzegł, że w tym roku może zostać pobitych więcej rekordów ze względu na wzrost emisji gazów cieplarnianych i występowanie zjawiska El Niño. Według IMGW również w Polsce możemy spodziewać się w tym miesiącu dotkliwych upałów.

RadioZET.pl/Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)