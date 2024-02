Niż Rixa psuje pogodę w Polsce. Synoptycy ujawniają, co dalej z zimą

Sobota upłynie pod znakiem deszczu i dużego zachmurzenia. Więcej przejaśnień będzie jedynie na zachodzie i północy kraju – poinformowała Ewa Łapińska, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wpływ na pogodę w Polsce ma niż Rixa z ośrodkiem nad Skandynawią.

Niż Rixa zmienia pogodę w Polsce

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 6-8 stopni Celsjusza nad morzem, 7-8 stopni na krańcach wschodnich i południowych - w Małopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu i Suwalszczyźnie, ok. 10-11 stopni w centralnej Polsce i 13 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. W centralnej Polsce porywy mogą osiągnąć prędkość do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h.

Noc z soboty na niedzielę zrobi się zimna, bo za frontem Rixa napłynie zimne powietrze z północy Europy. Temperatura spadnie do minus 4 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz minus 1-2 stopni w centralnej Polsce. Na zachodzie, w najchłodniejszym momencie nocy, będą 1-2 stopnie Celsjusza na plusie.

Na wschodzie i na południu opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i Mazurach przelotnie może pojawić się śnieg. Wysoko w Tatrach jest prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów. Na zachodzie miejscami spodziewane są mgły marznące powodujące szadź i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Długoterminowa prognoza. Czy zima powróci?

Niedziela zapowiada się na chłodniejszą od soboty – od 3-5 stopni Celsjusza na wschodzie, 4-6 stopni w centrum i na Pomorzu, do około 8 na południowym zachodzie – ale już raczej bez deszczu. Według długoterminowej prognozy IMGW od poniedziałku do czwartku ma padać deszcz, deszcz ze śniegiem i miejscami śnieg oraz być pochmurnie. W ciągu dnia temperatura nie powinna spać poniżej kilku stopni na plusie. – Zimy nie widać – podsumowała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Źródło: Radio ZET/IMGW