Zacznie się w środę po południu. Tajfun Khanun uderzy z wielką siłą

Meteorolodzy spodziewają się, że jeszcze w środę tajfun Khanun dotrze do leżącej w Cieśninie Koreańskiej wyspy Czedżu. Władze zamknęły położone na Czedżu lotniska i wstrzymały ruch promów, a także zamknęły 39 dróg i 613 szlaków turystycznych.

Korea Płd. przygotowuje się na tajfun Khanun. Rozpoczęto ewakuację

We wtorek ewakuowano 37 tys. skautów z obozowiska w rejonie miasta Buan, na którym miał odbyć się światowy zlot ruchu harcerskiego. Obozowisko położone na płaskim, nadmorskim terenie stało wprost na drodze tajfunu, który ma wędrować na północ. "Urzędnicy zmobilizowali ponad 1000 autobusów, aby przewieźć młodzież z całego świata do akademików uniwersyteckich, rządowych i korporacyjnych ośrodków szkoleniowych oraz hoteli w Seulu" – relacjonowała agencja AP.

Przypomnijmy, że w połowie lipca tropikalne ulewy wymusiły w Korei Południowej ewakuację tysięcy ludzi z zagrożonych osad. Powodzie i lawiny błotne doprowadziły do śmierci 47 osób. Jak podał portal Korea Times, eksperci spodziewają się, że w piątek Khanun przesunie się nad Koreę Północną.

Andrzej Duda odwołał wizytę w Korei Południowej

W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi oraz zbliżającym się do wybrzeża Korei Południowej tajfunem podróż Andrzeja Dudy do tego kraju została odwołana – przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Wizyta miała potrwać od środy do piątku. Andrzej Duda miał tam m.in. wziąć udział w Jamboree, czyli światowym zlocie skautów.

RadioZET.pl/apnews.com/PAP