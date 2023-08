Ogłoszono alert RCB, możliwe trąby powietrzne. Zagrożenie w połowie Polski

Pogoda na przeważającym obszarze Polski we wtorek jest pochmurna deszczowa. Lokalnie mają wystąpić też burze z gradem, które w aż 9 województwach będą szczególnie niebezpieczne. Portal Fani Pogody ostrzega przed ryzykiem utworzenia się niszczycielskiej burzy typu bow echo, której mogą towarzyszyć jedna lub dwie lokalne trąby powietrzne.

Polska jest podzielona na trzy strefy. Synoptycy spodziewają się najtrudniejszej sytuacji w pasie od Warmii i Mazur przez centralną i wschodnią Polskę po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW 2. stopnia przed burzami z gradem, które mają wystąpić po godz. 15 a miejscami późnym wieczorem.

Gdzie jest burza? Wydano alert RCB i ostrzeżenia IMGW

Co więcej, dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego wydano alert RCB. “Uwaga! Dziś, w nocy i rano (29/30.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - wiadomości o tej treści zostały rozesłane na telefony mieszkańców wspomnianych województw.

Druga strefa rozciąga się od Pomorza przez woj. kujawsko-pomorskie, wschodnią część Wielkopolski, zachodnią część woj. łódzkiego po woj. opolskie. Tam po godz. 15 należy spodziewać się burz, choć już nie tak groźnych. IMGW wydał dla tej części kraju alerty pierwszego stopnia.

Ostatnia strefa to zachodnia część kraju. Instytut nie przewiduje tam niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Synoptycy IMGW prognozują jednak, że na zachodzie będzie chłodniej. - We wtorek Polska podzieli się na upalny wschód i chłodniejszy zachód. Na wschodzie możliwe nawet 30-33 stopnie C., natomiast na zachodzie 16-17 stopni C. - powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Pogoda we wtorek

Burze przechodziły nad północno-wschodnią Polską także nad ranem. Strażacy ewakuowali 33 harcerzy przebywających na obozie harcerskim w miejscowości Likiec koło Skępego (woj. kujawsko-pomorskie).

Natomiast na Warmii i Mazurach strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew i podtopień. W Rucianem-Nida na jacht spadło drzewo. Nikt nie ucierpiał - poinformowała warmińsko-mazurska straż pożarna.