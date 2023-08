Kolejne ofiary bakterii Legionella. Jest komunikat sanepidu

Kolejne ofiary zakażenia baterią Legionella w Polsce. We wtorek rzeszowski sanepid poinformował o 14 zgonie. To wzrost o 3 trzy ofiary w porównaniu do danych z poniedziałku. Ponadto liczba zakażonych w podkarpackich szpitalach wzrosła do 153 - poinformowała Wirtualna Polska.