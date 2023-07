Pierwsza ofiara huraganu Poly. Pogodowy kataklizm dotarł nad Polskę

Huragan Poly dotarł w środę w południe na teren Niemiec. Jak potwierdziła policja w Rhede w Dolnej Saksonii, w wyniku ekstremalnego wiatru życie straciła 64-latka. Kobieta podczas spaceru z psem została przygnieciona ponad 10-metrowym drzewem. Zginęła na miejscu.

Niemiecka Służba Meteorologiczna poinformowała, że w ciągu dnia wiatr osiąga prędkość nawet 120 km na godzinę. Zaapelowała o unikanie niepotrzebnych spacerów oraz podróży samochodem, a także zabezpieczenie obiektów, narażonych na działanie porywistego wiatru. Ostrzeżenie pogodowe dla Niemiec obowiązuje w środę od godziny 11 rano do godziny 20 wieczorem. Wcześniej Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wprowadził najwyższy stan zagrożenia w części kraju i informował, że Poly to najgorsza letnia burza, jaką kiedykolwiek odnotowano w Niderlandach.

Poly nad Polską. Burze z gradem, ulewy i silny wiatr

W środę po południu oraz w nocy ze środy na czwartek nad Polską z zachodu na wschód będzie przesuwać się strefa burz. – Czekają nas ulewne deszcze, silny wiatr i grad, który może mieć do 4 centymetrów średnicy – ostrzegł rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Pierwsze burze pojawiły się już na Opolszczyźnie. Front atmosferyczny będzie wędrował szybko. – Nad ranem będzie w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim i jeszcze jutro rano będzie się przesuwał nad Lubelszczyzną – dodał Walijewski.

Front będzie najbardziej niebezpieczny do godziny 2 w nocy. Burze i zjawiska mu towarzyszące spowodowały, że synoptycy wydali ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, ponieważ wyładowaniom będzie towarzyszyć ulewny deszcz i silny wiatr. – W krótkim czasie może spaść do 30-35 mm wody na metr kwadratowy, porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a im bliżej godzin popołudniowych nawet do 100 km/h – zapowiedział rzecznik IMGW. Dodatkowo może spaść grad. – Im bardziej na południe, tym grad może być większy i miejscami może mieć nawet do 4 centymetrów średnicy – powiedział.

Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla:

północnej części woj. lubuskiego ,

, całego woj. zachodniopomorskiego , pomorskiego , warmińsko-mazurskiego ,

, , , północnej i centralnej części woj. mazowieckiego ,

, wschodniej części woj. świętokrzyskiego i Małopolski.

fot. IMGW

Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwie:

dolnośląskim ,

, opolskim ,

, śląskim ,

, części woj. małopolskiego ,

, łódzkim ,

, wielkopolskim ,

, kujawsko-pomorskim ,

, zachodniej części mazowieckiego i świętokrzyskiego ,

i , południowej części lubuskiego.

Alert pogodowy pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne. Zalecana jest duża ostrożność. Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP/IMGW