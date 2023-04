Eksplozja ciepła. Nawet 20 st. na termometrach w kwietniu

Prognoza pogody w pierwszej połowie kwietnia nie napawa optymizmem. Wiosna wciąż jeszcze nie pokazała swojego prawdziwego oblicza, a temperatura w wielu miejscach w kraju oscyluje wokół 10-16 stopni. Jednak już niedługo aura ma się zmienić. Portal dobrapogoda24.pl podał prognozę długoterminową.

Pogoda długoterminowa. Prawdziwa wiosna w Polsce

"Najnowsze prognozy potwierdzają powstanie antycyklonu na północy Europy z ciśnieniem 1040 hPa, który wpłynie również na warunki pogodowe w naszym kraju" - czytamy w serwisie pogodowym. Wkrótce przyjdzie do nas wiosna fenologiczna, co oznacza, że przyroda zacznie budzić się do życia i będzie wyraźnie cieplej.

Modele pogodowe GFS zwiastują ciepłą aurę z kilkunastoma stopniami na termometrach już w przeważającej części Europy. W Hiszpanii i Portugalii może nawet zrobić się upalnie. A co z pogodą w Polsce? Okazuje się, że już około 20 kwietnia "kwiecień zacznie nadrabiać zaległości termiczne". Portal dobrapogoda24.pl przekazał dobre wieści. W drugiej połowie miesiąca aura zrobi się dużo cieplejsza i bardziej pogodna.

Antycyklon, który ma się przemieszczać między Skandynawią i Rosją, od około 18-19 kwietnia zacznie bezpośrednio wpływać na warunki pogodowe w Polsce. "W prognozach widnieją również dni ciepłe, czyli z temperaturą osiągającą lub przekraczającą 20 st. Celsjusza. Najbliższa na to szansa pojawi się w najbliższy piątek 14.04 na południowym wschodzie, gdy temperatura miejscami może sięgnąć około 18-20 st. C. Najcieplej będzie prawdopodobnie w rejonie Tarnowa" - czytamy.

RadioZET.pl/dobrapogoda24.pl