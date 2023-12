Za groźne załamanie pogody w dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia będzie odpowiadać niż Xavi. W drugiej połowie tygodnia najprawdopodobniej napłynie do Polski chłodniejsze powietrze. Zaczną dominować opady śniegu, a temperatura w nocy może miejscami spadać poniżej 0°C. Główną rolę w pogodzie będzie odgrywał silny, porywisty wiatr.

Pogoda długoterminowa. Śnieg spadnie przed świętami

We wtorek chłodny front przyniesie przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 9°C, a na południu do 10°C. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h.

W środę miejscami wystąpią opady deszczu, na północy i w rejonach górskich przechodzące w deszcz ze śniegiem. Będzie jeszcze ciepło - od 3°C do 6°C. W czwartek wiatr zacznie się nasilać - w porywach do 70 km/h, nad morzem w porywach do 90 km/h. W górach zacznie padać śnieg. Temperatura w nocy na południu spadnie do około 0°C.

Piątek zapowiada się bardzo wietrznie i już wyraźnie chłodniej. Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C. Wiatr w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Na sobotę i niedzielę prognozowane są przelotne opady śniegu. W nocy w wielu miejscach temperatura minimalna spadnie poniżej 0°C, lokalnie do –5°C, –3°C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od –1°C do 3°C. Nadal będzie wietrznie.

Wichury nad Polską. Prognoza zagrożeń IMGW na środę, czwartek i piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W środę alerty pierwszego stopnia mają dotyczyć województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński);

(powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński); pomorskiego (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki).

W czwartek ostrzeżenia 2. stopnia prawdopodobnie obejmą województwo zachodniopomorskie i północne powiaty województwa pomorskiego. Żółte alarmy mogą obowiązywać w pozostałej części Pomorza oraz w województwach:

kujawsko-pomorskim ;

; wielkopolskim ;

; lubuskim ;

; dolnośląskim ;

; opolskim ;

; śląskim ;

; małopolskim ;

; podkarpackim ;

; świętokrzyskim ;

; łódzkim ;

; mazowieckim ;

; lubelskim.

W piątek IMGW zamierza ogłosić alerty 2. stopnia dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżeniami niższego stopnia zostaną objęte prawdopodobnie pozostałe województwa.

Źródło: Radio ZET/IMGW

