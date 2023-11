Groźne zjawisko w Polsce. IMGW wydał alerty dla połowy kraju

Pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek prawie w całym kraju będzie deszczowa. W połączeniu z ujemnymi temperaturami w niektórych regionach może powodować to gołoledź.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla 9 województw. Możliwa gołoledź

Obecnie w połowie Polski obowiązują żółte alerty IMGW. Synoptycy w ciągu najbliższej doby przewidują niebezpieczne warunki pogodowe w dziewięciu województwach:

pomorskim - ostrzeżenie przed marznącymi obowiązuje w południowej i wschodniej części województwa. Po północy mają one zaniknąć, z wyjątkiem powiatu chojnickiego, w którym alert będzie pozostawał w mocy do godz. 9 we wtorek.

warmińsko-mazurskim - ostrzeżenie przed marznącymi obowiązuje w zachodniej i północno-zachodniej części województwa. Po północy mają one zaniknąć, z wyjątkiem powiatu bartoszyckiego, w którym alert obowiązuje do godz. 9 we wtorek. Po północy strefa zagrożona występowaniem opadów marznących będzie rozszerzać się stopniowo w kierunku południowo-zachodnim.

kujawsko-pomorskim - ostrzeżenie przed marznącymi opadami obowiązuje we wschodniej części województwa. Zanikną one po północy. Wydano również nowe ostrzeżenie dla całego województwa, które będzie obowiązywać od godz. 6 do godz. 12 we wtorek.

mazowieckim - ostrzeżenie przed marznącymi opadami obowiązuje w północnej i północno-wschodniej części województwa. Zjawisko będzie zanikać po północy, a strefa zagrożona występowaniem opadów marznących będzie rozszerzać się stopniowo w kierunku południowo-zachodnim. Od godz. 15 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek obowiązuje ostrzeżenie dla centralnej części Mazowsza i Warszawy. Wydano również nowy alert dla południa Mazowsza od godz. 6 do godz. 12 we wtorek).

lubelskim - Miejscami występują marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. W kolejnych godzinach w regionie nadal możliwe są takie opady. Po północy strefa zagrożona występowaniem opadów marznących będzie rozszerzać się stopniowo w kierunku południowo-zachodnim. Na północy alert wygaśnie o godzinie 9 we wtorek, natomiast na zachodzie będzie aktualny w godz. 6-12, a na południowym wschodzie w godz. 13-21 tego samego dnia.

wielkopolskim - alert przed marznącymi opadami będzie obowiązywać we wtorek w godz. 6-12 na północy, od 11 do 16 w centralnej części województwa oraz w godz. 13-21 na południowych krańcach.

łódzkim - alert przed marznącymi opadami będzie obowiązywać we wtorek w godz. 11-16 niemal w całym województwie, z wyjątkiem południowych powiatów - tam alert będzie aktualny w godz. 13-21.

świętokrzyskim - alert przed marznącymi opadami będzie obowiązywał we wtorek od godz. 13 do 21 w powiatach północnych i Kielcach oraz od 18 do północy na pozostałym obszarze.

podkarpackim - alert przed marznącymi opadami będzie obowiązywał we wtorek od godz. 13 do 21 w powiatach północnych i od godz. 18 do północy w Rzeszowie i powiatach rzeszowskim, mieleckim, kolbuszowskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim i lubaczowskim.

Pogoda na noc i na wtorek 21 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie dużo chmur. Synoptycy prognozują opady śniegu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju opady deszczu. W pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę mogą występować opady marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie Polski przez całą noc możliwe są mgły ograniczające widzialność do ok. 300 metrów.



Temperatura minimalna wyniesie na północnym wschodzie minus 2-4 stopnie Celsjusza. W centrum około zera. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, ok. 6-7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zmieniających się.



We wtorek zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na krańcach północnych możliwe są większe przejaśnienia. Na północnym-wschodzie opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu, które doprowadzą do powstania gołoledzi. Poza tym na południu oraz południowym zachodzie opady deszczu.



Termometry pokażą od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 0 stopni w centrum kraju, do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Nad morzem porywisty.

Źródło: Radio ZET/IMGW/PAP - Agnieszka Lipska