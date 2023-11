W Polskę uderzy niszczycielska siła, zacznie się w nocy. Zagrożony jest cały kraj

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Za kilka dni do Polski dotrze bardzo groźna pogoda, która może nie tylko spowodować liczne straty, ale także stanowić realne niebezpieczeństwo dla ludzi. Zagrożone będą prawdopodobnie wszystkie województwa.

"To będzie najpotężniejsza wichura w tym sezonie" - alarmują eksperci. Prognozy wskazują na to, że pierwsze uderzenie rozpocznie się już w nocy ze środy na czwartek (22/23 listopada). W ciągu dnia nastąpi apogeum.

Do Polski zbliża się niszczycielska wichura. Zacznie się w nocy

Jak czytamy na portalu TwojaPogoda.pl, początkowo wichura uderzy w nocy w północne województwa. Jednak już w godzinach porannych bardzo silny wiatr obejmie całą północną część Polski. Do godzin popołudniowych wichura opanuje cały kraj.

fot. Wxcharts.com

W południowych regionach najmocniej będzie wiać w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek (23/24 listopada). Podczas wichury spodziewane są także przelotne opady deszczu, a na wschodzie również deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Momentami opady mogą być intensywne.

Prędkość wiatru będzie się wzmagać z każdą kolejną godziną. Na początku będzie to 60-70 km/h, ale już między popołudniem i godzinami nocnymi nawet 70-100 km/h. Co ważne, lokalnie prędkość wiatru przekroczy 100 km/h. Co to oznacza?

Potężna siła uderzy w Polskę. "Wichura może zrywać dachy, łamać drzewa"

"Wichura może zrywać dachy, łamać drzewa i uszkadzać sieć energetyczną. Drogi i chodniki mogą być usłane konarami utrudniającymi ruch, uszkodzone mogą zostać samochody zaparkowane pod drzewami. Dojdzie też do masowych przerw w dostawach prądu" - ostrzega TwojaPogoda.pl.

O czwartkowej wichurze, jaka uderzy w Polskę, pisał także portal FaniPogody.pl. "Pogoda zacznie stawać się niebezpieczna już w nocy ze środy na czwartek. Z każdą godziną w regionie rosła będzie siła wiatru. Jednak prawdopodobnie wichura będzie najsilniejsza w czwartek po południu. Tego dnia siła wiatru na nizinach osiągać może 90-100 km/h. W górach z pewnością wiać może jeszcze silniej" - napisano.

Źródło: Radio ZET/ Twojapogoda.pl/ Fanipogody.pl