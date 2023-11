Śnieg, gołoledź i silny wiatr. W piątek (24.11) wieczorem i przez całą noc na drogach będą panować bardzo trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnej, wschodniej oraz południowej części Polski.

Pogoda długoterminowa. Temperatura w Polsce poszybuje w dół

Co czeka nas w kolejnych dniach? Jak wynika z długoterminowych prognoz pogody, do kraju będzie spływać coraz chłodniejsze powietrze. Nocami na południu termometry mogą pokazywać nawet -15 stopni. Temperatura na przeważającym obszarze Polski w ciągu dnia będzie wahać od -7 stopni do 4 stopni Celsjusza.

fot. IMGW

W sobotę (25.11) wystąpią przelotne opady śniegu, na Pomorzu i Wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Możliwe są również burze, głównie na północy kraju. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na północy oraz w górach od 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od –5 stopni w rejonach podgórskich, 0-2 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 4 stopni na Wybrzeżu. W niedzielę (26.11) w całym kraju pojawią się przelotne opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -7 stopni w rejonach podgórskich, -1 na północnym wschodzie do 2 stopni miejscami nad samym morzem.

W poniedziałek (27.11) jedynie na zachodzie kraju pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń i tam opadów będzie najmniej. Termometry pokażą od -3 stopni północnym wschodzie do 2 stopni miejscami na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. We wtorek (28.11), w środę (29.11) i w czartek (30.11) temperatura wyniesie od -4 stopni na południu do 1-2 stopni nad morzem.

Źródło: Radio ZET/IMGW