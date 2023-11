Ziąb i śnieżyce nad Polską, IMGW wydaje alerty. "Nie widać dodatniej temperatury"

Pogoda w kraju z dnia na dzień zrobi się zimowa. W nocy w wielu miejscach w Polsce wiał porywisty wiatr. W piątek początkowo porywy będą silne na Wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat. Tam sięgną do 90 km/h. W głębi kraju natomiast wiatr wyraźnie osłabnie. Porywy nie powinny przekroczyć 65 km/h. - Wiatr będzie zachodni, jedynie na Wybrzeżu nadal północno-zachodni – powiedział PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

fot. IMGW

Prognoza na piątek. Opady śniegu i oblodzenie. Alerty IMGW

Zrobi się wyraźnie chłodniej w porównaniu do czwartku. Na zachodzie, na Wybrzeżu i lokalnie na południu kraju temperatura wzrośnie maksymalnie do 4-5 stopni Celsjusza. I to będą, jak podkreślił synoptyk IMGW, najwyższe wartości w czwartek. Natomiast najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam spodziewany jest około 1 stopień Celsjusza.

Opady śniegu lokalnie mogą wystąpić w całej Polsce. W Sudetach spadnie go do 15 cm, a na Warmii i Mazurach do 10 cm. Kolejne dni zapowiadają się raczej zimowo, z przelotnie padającym śniegiem i nocnymi przymrozkami. IMGW ostrzega także przed trudnymi warunkami na drogach.

fot. IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

północnych terenów województwa mazowieckiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

południowych terenów województwa śląskiego i małopolskiego.

IMGW prognozuje na tym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 proc.

W północnej części kraju temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 st. Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie od -4 do -2 st. We wschodniej części temperatura minimalna wyniesie od około -3 st., temperatura minimalna przy gruncie około -5. Na południu temperatura minimalna od -3 do -6 st. Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie lokalnie -8 st. Alerty ostrzegające przed oblodzeniem obowiązują od piątku od godz. 15 do soboty do godz. 9.

fot. IMGW

W części powiatów województwa dolnośląskiego (lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kłodzki) wydano alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 proc. Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 20 cm. Alerty obowiązują od piątku od godz. 3 do soboty do godz. 6. Z kolei w województwie pomorskim IMGW ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru.

fot. wxcharts.com

Pogoda długoterminowa. Idzie mróz

Jak zauważył prezenter TVN24 Tomasz Wasilewski, ciepło, które było w czwartek w Polsce, zostało zepchnięte w kierunku Bałkanów i Morza Czarnego. Teraz zimno ze wschodu i północnego wschodu będzie zsuwać się do Europy Środkowej.- Niż Niklas będzie sprowadzać do nas zimne powietrze i przelotne opady śniegu - podkreślił.

Jak dodał, "w miarę jak będzie napływać ten ziąb z północy, to będzie coraz więcej przelotnych opadów śniegu". Z wykresów temperatury dla Warszawy wynika, że będzie coraz zimniej. - Od teraz zaczyna się ochłodzenie, które z każdym kolejnym dniem będzie coraz większe. Mniej więcej do 10 grudnia nie widać dodatniej temperatury w stolicy - podsumował Wasilewski.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24