Pogoda. Niebezpieczne godziny. Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw

W sobotę pogoda da się we znaki mieszkańcom Pomorza. Od rana w środkowej strefie brzegowej Bałtyku wieje silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni podało, że spodziewana siła wiatru to 5 do 6 w skali Beauforta – w porywach do 7. Alert obowiązuje do godziny 13.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Synoptycy zalecają ostrożność i apelują o śledzenie komunikatów pogodowych.

Pogoda na dziś - sobota 12.11

– Na Warmii, Mazurach i Podlasiu można spodziewać się słabych opadów, głównie mżawki. Na południu i w centrum Polski będzie pogodniej – przekazała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni w Kielecczyźnie i na Podkarpaciu, 12 stopni na przeważającej części kraju, do 15 stopni na Dolnym Śląsku.

RadioZET.pl/PAP/IMGW