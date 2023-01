Pogoda w ferie zupełnie rozczaruje. Zmiana możliwa dopiero 13 lutego

Ferie zimowe odbywać się będą między 14 stycznia a 26 lutego. Niestety, wszystko wskazuje na to, że pogoda w tym okresie nie będzie sprzyjać zimowemu szaleństwu. Na śnieg można liczyć tylko na Podhalu oraz w Tatrach i to wyłącznie dlatego, że utrzyma się ten, który już tam leży.

Pogoda na ferie zimowe 2023

Prognozy na ferie zimowe "bardziej przypominają te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w okresie wiosennym". – Na mapach meteorologicznych widzimy napływ ciepłego powietrza znad Europy Zachodniej, a nawet z południa, więc jeszcze cieplejszego – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

– W całym kraju termometry będą wskazywały, zarówno w dzień, jak i w nocy, wartości dodatnie, przeważnie od 4 do 7-8 stopni Celsjusza. Taka pogoda będzie od soboty (14 stycznia), przynajmniej do czwartku (19 stycznia), do kiedy mamy prognozę synoptyczną. W niedzielę (22 stycznia) na termometrach może się pojawić nawet 9 – podkreślił Walijewski.

– Modele długoterminowe pokazują, że w okolicach 21-25 stycznia napłynie do Polski nieco chłodniejsze powietrze. W całym kraju w nocy temperatury będą w okolicach 0, może nieco na minusie. Natomiast w dzień dodatnie, ok. 3-4 stopnie. W takiej sytuacji nie można się spodziewać śniegu, lecz deszczu lub marznącej mżawki, co najwyżej deszczu ze śniegiem – przekazał rzecznik IMGW.

– Niestety nie mogę pocieszyć uczniów, którym ferie przypadną w późniejszym okresie. Do połowy lutego, a nawet dłużej, będzie napływało cieplejsze powietrze, czyli aura podobna do obecnej. Może w tygodniu od 13 do 19 lutego trochę się poprawi, ale nieznacznie. Jednak w związku z tym, że to termin odległy, trudno dokładnie coś powiedzieć – zaznaczył.

Ferie zimowe 2023 - terminy w poszczególnych województwach

Ferie zimowe w szkołach odbędą się w czterech terminach. Ogłasza je minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od 14 do 29 stycznia odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Od 21 stycznia do 5 lutego ferie będą mieć uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego.

Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

