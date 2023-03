Pogoda w nocy z 7 na 8 marca będzie niebezpieczna, zwłaszcza dla przemieszczających się pieszo lub pojazdami.

W znaczącej części centralnej Polski wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu, które w połączeniu z przymrozkami spowodują oblodzenie na drogach i chodnikach.

Pogoda. IMGW wydał alerty, zagrożenie w aż 11 województwach

- W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie nadal duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe lokalne rozpogodzenia na północy kraju. Nadal będą występowały opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu – powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyczka przekazała, że temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na północy i w kotlinach karpackich, do 2 st. w Małopolsce i na Podkarpaciu. - Nieco chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich Sudetów. Tam ok. minus 3 stopnie – zaznaczyła Pacocha.

Dodała, że w nocy miejscami będzie występowało oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Na to zjawisko wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują w nocy dla województw:

lubuskiego

wielkopolskiego

dolnośląskiego (północne powiaty)

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego

śląskiego (powiaty kłobucki, częstochowski i Częstochowa)

świętokrzyskiego (powiaty północne oraz Kielce)

mazowieckiego

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

lubelskiego (powiaty łukowski i rycki)

Alerty mają obowiązywać do poranka w środę 8 marca do godziny 9.

Do poranka w środę w powiatach nadmorskich obowiązują natomiast alerty 1. stopnia przed silnym wiatrem. Jak podała synoptyk IMGW, na wybrzeżu będzie wiało "dość silnie i okresami porywiście". Na północy te porywy wyniosą do ok. 65 km/h, nad morzem do 80 km/h. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni.

W środę temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie od 0 stopni na północnym wschodzie, do 3 stopni w centrum. Najwyższe wartości spodziewane są na Podkarpaciu. Tam termometry pokażą nawet 8 stopni.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat