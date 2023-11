Pogoda zmienia się diametralnie. Do Polski dociera ciepłe powietrze

Pierwszy atak zimy już za nami. W weekend w niemal całej Polsce zrobiło się biało. Na drogi i ulice wyjechały piaskarki i pługi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że zimowa pogoda w najbliższych dniach nas opuści.

Pogoda w Polsce. Śnieg i mróz na razie ustąpią

Rozpoczynający się tydzień przynosi zmianę aury. W poniedziałek 20 listopada w całym kraju możliwe są opady deszczu - od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowych. Jedynie na Suwalszczyźnie i w górach spadnie śnieg. "W pasie od Gdańska po Terespol możliwe opady marznące i gołoledź" – ostrzega IMGW.

Wiatr będzie porywisty na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 4-8 stopni w centrum, do 10 na zachodzie Polski. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie nadal deszczowo. Z kolei na północnym wschodzie i w górach spadnie ok. 5-8 cm śniegu. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni na Dolnym Śląsku. – Pogoda we wtorek będzie bardzo podobna do poniedziałkowej – zapowiedziała synoptyk Ilona Śmigrodzka.

Źródło: Radio ZET/IMGW