Nowe fakty o zapadlisku w Siemianowicach Śląskich. Zwołano sztab kryzysowy

Zapadlisko przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Leśnej 6 w Siemianowicach Śląskich pojawiło się w sobotę 18 listopada po godzinie 17. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, co dokładnie spowodowało powstanie osuwiska. Jak dowiedziała się reporterka Radia ZET Alicja Waliszewska, w Wyższym Urzędzie Górniczym trwa szczegółowa analiza map. Urzędnicy badają, czy kiedykolwiek na tym terenie była prowadzona działalność wydobywcza - jeśli tak, to co najmniej kilkadziesiąt lat temu. Najsłynniejsze w ostatnich latach zapadliska w wyniku szkód górniczych powstawały w Trzebini w woj. małopolskim.

Zapadlisko w Siemianowicach Śląskich. W poniedziałek zbiera się sztab kryzysowy

Budynek przy Leśnej jest sprawdzany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jego konstrukcja nie została naruszona, ale mieszkańców obowiązuje zakaz wstępu do odwołania. – Na chwilę obecną budynek jest wyłączony z użytku decyzją inspektoratu – przekazał mł. kpt. Sebastian Karpiński z siemianowickiej straży pożarnej.

– Ewakuowanych zostało trzynastu mieszkańców, w tym dwoje dzieci. Zaoferowaliśmy pomoc w postaci zakwaterowania tymczasowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy czym mieszkańcy zdecydowali się skorzystać z pomocy swoich najbliższych – przekazał Michał Czaja, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W budynku znajdującym się przy zapadlisku nadal podłączony jest prąd oraz instalacja gazowa. – Raczej nie powinno być wielkiego problemu, aby ci mieszkańcy wrócili, ale ta dziura, zapadlisko, powinno zostać wcześniej zabezpieczone – podkreślił rzecznik prasowy magistratu Piotr Kochanek.

W poniedziałek na wniosek prezydenta miasta Rafała Piecha zbierze się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą między innymi prezydent Siemianowic Śląskich, sekretarz miasta, służby miejskie, nadzór budowlany oraz odpowiednie komórki Urzędu Miasta. Po tym spotkaniu zostaną podjęte dalsze kroki i decyzje, m.in. o losach mieszkańców.

Źródło: Radio ZET/PAP/Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

