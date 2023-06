Rewolucja w pogodzie. Mamy nową prognozę. IMGW wyda ostrzeżenia

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się dynamicznie. Jak informowała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW, w poniedziałek do Polski zaczęło napływać chłodne powietrze ze wschodu, które przyniesie ze sobą kilkudniowe, wyraźne ochłodzenie z opadami deszczu. We wtorek 13 czerwca synoptycy prognozują więcej chmur i przelotny deszcz, który może pojawić się w całej Polsce poza obszarem od Pomorza po Ziemię Lubuską i Wielkopolskę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 22 stopni Celsjusza. Co nas czeka w kolejnych dniach?

Długoterminowa prognoza pogody

W środę 14 czerwca chmury spowiją cały kraj. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu miejscami burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni, a w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami 16 stopni. W czwartek 15 czerwca spodziewane są nadal opady deszczu i burze. Według TVN Meteo miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Zgodnie z prognozami ma być cieplej – termometry pokażą od 17 do 25 stopni Celsjusza.

Jak przewidują synoptycy, w piątek, sobotę i niedzielę (16-18 czerwca) miejscami mogą występować przelotne opady deszczu. Niewykluczone są również lokalne burze. Na przeważającym obszarze Polski będzie bardzo ciepło, w piątek do 25 stopni, w sobotę do 26 stopni, a w niedzielę do 27 stopni. Chłodniejszy będzie wschód kraju, obszary nadmorskie i podgórskie. Podczas burz należy spodziewać się bardziej porywistego wiatru.

fot. IMGW

IMGW wydał prognozę zagrożeń

W czwartek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty w związku z burzami mogą pojawić się w trzech województwach:

zachodniopomorskim ;

; pomorskim ;

; kujawsko-pomorskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność.

RadioZET.pl/IMGW