W nocy ze środy na czwartek do Polski zacznie wkraczać front atmosferyczny związany z niżem Niklas. Pogoda będzie wyjątkowo niebezpieczna, bo wiatr w porywach osiągnie prędkość do 95 km na godzinę, a w górach nawet do 120 km/h. Tam można spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych. IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem i opadami marznącymi prawie dla całej Polski. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm.

Niż Niklas nad Polską. Alert RCB znów działa

Przed załamaniem pogody ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-owe alerty RCB w środę dostali mieszkańcy województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. "Uwaga! Dziś w nocy i jutro (22/23.11) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne" – czytamy w wiadomości.

Drugi alert RCB - związany z prognozowanym silnym wiatrem - został wysłany do odbiorców w części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. "Uwaga! Dziś w nocy i jutro (22/23.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – napisano.

– Niż Niklas będzie się przemieszczał z zachodu na wschód, a wraz z niżem - od północnego zachodu do południowego wschodu - front atmosferyczny. On z kolei przyniesie opady wszelkiego rodzaju. Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz ze śniegiem, później nawet krupa śnieżna przechodząca w marznący deszcz, a na końcu deszcz. Bez opadów jedynie w dolnośląskim i południowej części opolskiego i lubuskiego – powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Poprawa pogody dopiero w weekend

Według długoterminowej prognozy IMGW na uspokojenie w pogodzie możemy liczyć dopiero w weekend. Wiatr wyraźnie osłabnie i tylko miejscami będzie porywisty. Padać będzie głównie sam śnieg, miejscami przybędzie go o około 5-10 cm. Na termometrach maksymalnie do 2 stopni Celsjusza, cieplej jedynie nad samym morzem do 4 stopni. Nocami w wielu miejscach może wystąpić oblodzenie nawierzchni.

